Угорщина може відновити постачання газу до України з 2015 року

Згідно з повідомленням прес-служби угорського уряду, про це Орбан сказав після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Мілані.

Він відзначив, що поставки до України можуть бути поновлені після того, як повноцінно почне діяти інтерконнектор на угорсько-словацькому кордоні, який дозволить гарантувати достатні поставки газу до країни.

"Ми також зможемо транспортувати неросійський газ до України, якщо цього захочуть наші українські друзі", - сказав Орбан.

Прем'єр також підкреслив, що Угорщина підтримує спільну енергетичну політику Європейського Союзу, проте зараз має концентруватися на тому, щоб заповнити свої газові сховища.

Як повідомляв УНІАН, угорська газотранспортна компанія FGSZ оголосила про припинення поставок газу з Європи до України через угорську територію 25 вересня поточного року, пояснивши своє рішення необхідністю перенаправити газові потоки для задоволення збільшеного попиту усередині країни.

Україна розкритикувала це рішення, назвавши незрозумілим, і закликала угорську компанію виконувати узяті на себе зобов'язання, а також відзначила, що це рішення було ухвалене після зустрічі Орбана з представниками російського "Газпрому".

Раніше у вересні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що росіяни мають намір обмежити поставки газу до ЄС, щоб заблокувати реверс палива до України, який, окрім Угорщини, можливий також через Словаччину і Польщу.

Орбан після припинення реверсу до України заявив, що "Газпром" погодився збільшити поставки газу до Угорщини.