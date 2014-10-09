Брюссель хоче провести наступну газову зустріч 21 жовтня у Берліні

Віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер запропонував українській та російській владі наступну тристоронню зустріч з вирішення спірних газових питань провести 21 жовтня у Берліні.

Про це сьогодні власного кореспондента УНІАН у Брюсселі повідомив речник віце-президента ЄК.

"Еттінгер сьогодні запропонував російській та українській стороні 21 жовтня в Берліні, як дату та місце наступної тристоронньої зустрічі. Дата та місце, звичайно, є предметом погодження всіма трьома сторонами", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, попередні консультації між Україною і Євросоюзом відбулися в Брюсселі 2 жовтня.

Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривають з травня. 26 вересня на переговорах у Берліні Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої та ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Крім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.