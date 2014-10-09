Україна в жовтні чекає рішення Стокгольмського арбітражу щодо ціни на російський газ

Стокгольмський арбітражний суд може ухвалити проміжне рішення з врегулювання газового питання між Україною, Росією і Євросоюзом, включаючи умови та ціну поставок російського газу в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході брифінгу в Києві міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.

«Суд може ухвалити рішення упродовж місяця», - сказав Продан, додавши, що теоретично рішення може бути прийнято й раніше.

При цьому відповідаючи на запитання про те, чи готова Україна вести переговорний, а не судовий процес з газових питань, Продан зазначив: «Переговори ми готові вести в будь-який момент».

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