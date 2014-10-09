Україна припинила постачання електроенергії до Білорусі
17:18, 09 жовтня 2014Енергетика
0
Забезпечення потреб Криму також скорочено на 50%
Білорусь з 1 жовтня не отримує української електроенергії / Фото УНІАН
Україна повністю припинила експорт електроенергії в Білорусь з 1 жовтня, повідомив на брифінгу міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.
"Нами повністю припинений експорт електроенергії в Білорусь, - сказав міністр. - З 1 жовтня".
Крім того, він повідомив, що забезпечення потреб Криму також скорочено на 50%.
Читайте такожУ Яценюка заспокоюють, що віялових відключень світла поки не буде
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter