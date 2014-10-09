Україна припинила постачання електроенергії до Білорусі

17:18, 09 жовтня 2014
Енергетика
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Забезпечення потреб Криму також скорочено на 50%

Беларусь с 1 октября не получает украинской электроэнергии / Фото УНИАН

Україна повністю припинила експорт електроенергії в Білорусь з 1 жовтня, повідомив на брифінгу міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.

"Нами повністю припинений експорт електроенергії в Білорусь, - сказав міністр. - З 1 жовтня".

Крім того, він повідомив, що забезпечення потреб Криму також скорочено на 50%.

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