Україна оскаржить рішення арбітражу про повернення Фірташу 11 млрд кубів газу

Україна має намір оскаржити рішення арбітражного суду Стокгольма про передачу на користь газової компанії «РосУкрЕнерго», контрольованої українським бізнесменом Дмитром Фірташем, 11 млрд кубометрів палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Прокуратура веде свою справу. Ми готуємося також. Ми зараз відпрацьовуємо, яким чином йти», - сказав міністр. Він підкреслив, що Україна вважає неправомірним прийняті арбітражним судом рішення. «Ми вважаємо такі рішення неправомірними», - сказав міністр.

При цьому він не уточнив, коли саме може бути подано апеляцію, але не виключив, що документи можуть бути готові протягом місяця.