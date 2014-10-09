Уряд ввів держрегулювання транспортування газу

Відповідна постанова Кабміну №510 від 3 вересня "Про вдосконалення державної політики у сфері регулювання діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами по території України" оприлюднено на сайті уряду.

Окрім цього, постановою передбачається затвердження тимчасового порядку формування тарифів на транспортування газу на основі тарифної системи "вхід/вихід" для точок входу і виходу газу, розташованих на державному кордоні України. Так, тимчасовим порядком передбачено встановлення тарифів на транспортування газу по території України на період з 1 листопада по 31 грудня 2014 року.

Уряд також доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості спільно з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", публічним акціонерним товариством "Укртрансгаз" забезпечити до 1 грудня 2014 року проведення незалежної оцінки активів "Укртрансгазу", які використовуються у сфері транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що українська газотранспортна система потребує модернізації, і Європейський Союз готовий фінансово допомогти у цьому процесі.

Україна вже більш як 5 років веде переговори з Росією і Європейським Союзом з питання модернізації ГТС. Розглядаються варіанти створення консорціумів з управління ГТС у дво- (Україна – РФ) і тристоронньому (Україна – РФ – ЄС) форматах.

Росія у переговорах зі створення консорціуму пропонувала для реалізації неприйнятний для України білоруський сценарій. У 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».

За інформацією ЗМІ, українські ГТС оцінюють в 26-29 млрд дол.

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Довідка УНІАН. Третім енергопакетом ЄС, який було схвалено у 2009 році, передбачена вимога розділити вертикально інтегровані енергетичні компанії на добувні і постачальні енергоносіїв.

Він викликає незадоволеність з боку Росії.

РФ пропонує Європейському Союзу виключити газопроводи в обхід України – «Північний потік» і «Південний потік» – із зони дії норм Третього енергетичного пакету.

Українська влада зобов'язалася запровадити положення Третього енергетичного пакету до 2015 року. Проти цього виступає Російська Федерація, яка поставляє через Україну до Європи до 80% свого газу.