Кабмін хоче переглянути ціни на транзит російського газу

Доручив "Нафтогазу" провести переговори з «Газпромом» про перегляд тарифів на транспортування газу

Кабінет міністрів України доручив Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» провести переговори з російським газовим монополістом «Газпромом» в частині перегляду тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами територією нашої країни. Про це йдеться в постанові уряду №510. Згідно з документом, необхідність переговорів зумовлена загальною зміною підходів до організації будь-яких транзитних послуг. Читайте такожУряд ввів держрегулювання транспортування газу

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