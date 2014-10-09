Кабмін хоче переглянути ціни на транзит російського газу
18:55, 09 жовтня 2014Енергетика
0
Доручив "Нафтогазу" провести переговори з «Газпромом» про перегляд тарифів на транспортування газу
Кабмін доручив "Нафтогазу" провести переговори з «Газпромом» / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України доручив Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» провести переговори з російським газовим монополістом «Газпромом» в частині перегляду тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами територією нашої країни.
Про це йдеться в постанові уряду №510.
Згідно з документом, необхідність переговорів зумовлена загальною зміною підходів до організації будь-яких транзитних послуг.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter