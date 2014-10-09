Кабмін хоче переглянути ціни на транзит російського газу

18:55, 09 жовтня 2014
Енергетика
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Доручив "Нафтогазу" провести переговори з «Газпромом» про перегляд тарифів на транспортування газу

Фото УНИАН

Кабінет міністрів України доручив Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» провести переговори з російським газовим монополістом «Газпромом» в частині перегляду тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами територією нашої країни.

Про це йдеться в постанові уряду №510. 

Згідно з документом, необхідність переговорів зумовлена загальною зміною підходів до організації будь-яких транзитних послуг.

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