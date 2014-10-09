Кабмін ставить під загрозу вітчизняний газовидобуток - експерт

Якщо Кабмін продовжить дію режиму посиленого оподаткування для газодобувних компаній, власних енергоносіїв у країни практично не залишиться. До такого висновку прийшли учасники круглого столу «Можливості, перспективи і загрози розвитку нафтогазової галузі України», організованого інвесткомпанією Concorde Capital, президент якої Ігор Мазепа є п'ятим номером у списку партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна» на дострокових виборах до ВР.

Податкові ставки для енергетичних компаній уряд підняв у серпні для забезпечення військових потреб країни. До 1 січня 2015 року підвищено ренту на видобуток залізної руди з 5% до 8%, нафти - з 39% до 45%, газу з покладів до 5 км - з 28% до 55%, газу з покладів понад 5 км - з 15 % до 28%. Зараз Кабмін планує продовжити такий режим на невизначений термін.

У результаті такого рішення уряду приватні компанії будуть змушені зменшити інвестиції в розвідку і видобуток газу на території країни, що призведе до зменшення видобутку українського газу.

«Гроші для військових потреб - це вкрай важливо. Але ж питання власного газовидобутку - це питання державної безпеки. Саме повна енергетична залежність України стала однією з першопричин ситуації. Те, що робить уряд, призведе до ще більшого скорочення власних ресурсів і ще більшої залежності країни від імпортерів - будь то Росія чи Норвегія»,- зазначив гендиректор Concorde Capital Ігор Мазепа.

За його словами, єдина можливість стати енергетично незалежною країною - це віддати газовидобуток приватним компаніям і зрівняти ціни на газ для всіх споживачів. «Щоб великі і досвідчені міжнародні компанії змогли працювати у нас, необхідно зменшити фіскальний тиск і створити стабільну систему оподаткування. За останні 10 років - а саме стільки необхідно в середньому газодобувній компанії, щоб окупити витрати - податкові ставки змінювалися п'ять разів. Тобто, компанія просто не може нічого прогнозувати»,- каже Мазепа.

У той же час, газонафтовики підтверджують, що рішення уряду негативно позначилося на газовидобутку.

«Наша материнська компанія (JKX Oil & Gas) через підвищення податку скоротила інвестиції в розвиток цього року на $10 млн. тобто гроші, які повинні були піти на геологічну розвідку, буріння і т.д., підуть на сплату податку. В результаті, за нашими оцінками, у січні 2015 ми добудемо на 7% менше газу, ніж передбачали раніше»,- підтверджує висновки аналітиків фінансовий директор Полтавської газонафтової компанії Євгенія Паленка.