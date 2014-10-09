На непідконтрольних Києву складах знаходиться 2,6 млн тонн вугілля

Обсяг вугілля, яке перебуває на складах шахт, розташованих на непідконтрольних українській владі територіях у Донецькій і Луганській областях, становить близько 2,6 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Там (на складах - УНІАН) міститься близько 2,6 млн. тонн вугілля, зокрема дефіцитних марок», - сказав Продан. Водночас він відзначив, що питання вивезення цього вугілля залишається відкритим.

«Незрозуміло поки що, яким чином можна вивезти це вугілля», - відзначив міністр.

Також Продан наголосив, що на даний момент 83 шахти із 155 розташовані на території, яка не контролюється українською владою. На цих шахтах заблокований обсяг вугілля для виробництва близько 30% від загального обсягу електроенергії. При цьому сім шахт, за словами Продана, зруйновані повністю, і непоправний обсяг втрат вугілля становить близько 300 тисяч тонн.

Читайте такожПродан: міністерству не вистачає 1,5 мільярда на закупівлю вугілля