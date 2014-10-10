The Independent: Ціни на нафтовому ринку впадуть до 70 доларів

Таким чином, нафтовий ринок став "ведмежим" (bear market - термін, яким фондові аналітики називають ринок спаду - ред.).

Враховуючи нові тенденції ринку, західні експерти прогнозують падіння цін на нафту до 70 доларів за барель, передає ZN.UA з посиланням на The Independent.

Ще в червні ціна на нафту котирувалася на рівні 115 доларів за барель, тоді як до поточного моменту вона знизилася на 20% - майже до 90 доларів.

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Причини і тенденції

Така ситуація, згідно з аналізом експертів видання, пояснюється кількома причинами.

По-перше, видобуток нафти в США подвоївся порівняно з 2008 роком завдяки сланцевій нафті та зріс до рівня, найвищого за останні 30 років.

Разом з цим, в липні поточного року США повністю припинили купувати нафту в Нігерії, яка ще чотири роки тому була в п'ятірці її найбільших постачальників на ринку Сполучених Штатів.

Лівія також збільшила експорт нафти після громадянської війни, а Саудівська Аравія і поготів самостійно почала зниження цін.

Ще однією причиною стало те, що поряд із зростанням видобутку нафти, спостерігається зменшення світового попиту на неї, констатує видання.

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Прогнози експертів

Головний аналітик Deloitte Іен Стюарт визнав, що ситуація, коли при дуже серйозних міжнародних загрозах ціни на нафту продовжують зменшуватися (традиційно відбувається навпаки - ред.), ставить у глухий кут міжнародних експертів. При цьому, згідно з тенденцією, він все ж прогнозує подальше зниження цін.

Пітер Дюпон, аналітик з інституту Edison Investment Research вважає, що ціна нафти точно впаде до 80 доларів і, можливо, досягне 70 доларів за барель. Аналітик Shore Capital Джерард Лейн підтримує даний прогноз і також вважає, що ціни впадуть до 70 доларів за барель, однак додає, що ймовірність зниження вартості нафти нижче цієї позначки низька через елементарні економічні інтереси країн Близького Сходу.