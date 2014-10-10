Ощадбанк починає видавати кредити на покупку негазових котлів

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті банку.

"Програма передбачає відшкодування позичальникам частини суми кредиту. На допомогу людям в придбанні електричних або твердопаливних котлів урядом виділено 50 млн. грн. бюджетних коштів. Кредит надається терміном до 36 місяців. Ставка - 25% річних, обов'язковий власний внесок - 10% від вартості котла. Мінімальна сума кредиту - 1000 грн., максимальна - 30 000 грн.", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКабмін пропонує українцям пільгові кредити на негазові котли

"Реалізація цієї програми має стратегічне значення для всієї України, адже це допоможе нам уникнути газової залежності від Росії. Розроблений спільно з урядом ефективний механізм кредитування українців дозволить близько 34 тисячам домогосподарств перейти на альтернативні види опалення", - заявив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.