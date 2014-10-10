Нафта продовжує стрімко дешевшати - ціна впала до чотирирічного мінімуму

Нафта на світових ринках продовжує стрімко дешевшати. У четвер барель північноморської марки Brent впав у ціні ще на 2%, на торгах в Азії в п'ятницю зниження котирувань продовжується.

Сьогодні вранці ф'ючерс на Brent c постачанням у листопаді торгується по 88,42 долара за барель. Раніше під час торгів ціна падала до 88,11 долара. Це мінімальне значення котирувань з осені 2010 року, повідомляє Прайм.

Американська легка нафта WTI також падає в ціні майже на 2% і коштує 83,08 долара за барель, що є мінімумом з червня 2012 року.

Різке і стійке зниження цін на нафту на світових біржах розпочалося у середині липня. З тих пір котирування Brent просіли вже на 23%, WTI подешевшала на 19%.

Зниження нафти збіглося з різким зростанням курсу долара до всіх світових валют, яке сталося на тлі поступової відмови ФРС США від політики "друкарського верстата" в рамках програми кількісного пом'якшення.

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Втім, існують і фундаментальні фактори, які тягнуть нафту вниз. Це надлишок пропозиції на ринку, бездіяльність країн ОПЕК і демпінг з боку Саудівської Аравії, відзначають аналітики.

В кінці 2012 року через військовий конфлікт видобуток в Лівії різко скоротився (на 1,2 мільйона барелів на добу). Відсутні обсяги компенсувала Саудівська Аравія. Тепер Лівія повертається на ринок, однак Саудівська Аравія скорочувати видобуток не поспішає. Більш того, за неофіційними даними, саудити знизили офіційні ціни на "чорне золото" для споживачів на 1-2 долари.

Крім Лівії, на котирування тисне пропозиція з Іраку (який відновлюється після громадянської війни) і Ірану, компаніям якого нещодавно знову дозволили торгувати нафтою з Європою.

На останньому засіданні ОПЕК рішення про скорочення квот на видобуток, яке могло б нівелювати надлишкову пропозицію і зупинити зниження цін, не було. Наступна зустріч картелю відбудеться 27 листопада.