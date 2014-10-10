"Нафтогаз" наполягає на участі "Газпрому" в підписанні газової угоди

«Нафтогаз України» підтверджує свою готовність до проведення чергового раунду тристоронніх газових переговорів у будь-який узгоджений сторонами час, йдеться у повідомленні компанії, переданому УНІАН.

За інформацією «Нафтогазу», українська сторона направила 7 жовтня до Європейської комісії коментарі до проекту протоколу тристоронніх газових переговорів, запропонованого єврокомісаром Еттінгером два тижні тому.

Водночас, «Нафтогаз» висловлює стурбованість пропозицією російської сторони виключити російський «Газпром» з числа сторін, що підписують запропоновану угоду.

«Кінцевим результатом переговорів має стати підписання правомірної угоди, справедливої для всіх сторін і укладеної на ринкових, а не політичних принципах. Така угода передбачає безпосередню участь «Газпрому» в її підписанні і надає «Нафтогазу» юридичні інструменти, які гарантуватимуть реалізацію угоди всіма учасниками в умовах відсутності довіри між сторонами», - йдеться у повідомленні компанії.

«Нафтогаз» наголошує, що прийнятна для сторін угода має бути комерційною, і потребує підпису представника «Газпрому», без чого неможливо досягти згоди.