Іран слідом за Саудівською Аравією знизив експортні ціни на нафту

Іран слідом за Саудівською Аравією знизив ціни на нафту за експортними контрактами з азіатськими країнами, повідомили Bloomberg два джерела, знайомих з ціновою політикою Державної нафтової компанії Ірану.

Знижена вартість за всіма контрактами з Азією, що передбачають постачання сировини в листопаді, цитує агентство слова джерел, які стверджують, що у порівнянні з жовтнем ціна знижена на 1 долар.

Контрактні ціни Ірану прив'язані до середньомісячної вартості оманської нафти на Дубайській товарній біржі (97,26 долара за барель). Дисконт до неї з урахуванням листопадового зниження склав 82 цента. Відповідно, листопадові поставки з Ірану підуть за ціною 96,44 долара за барель - це найбільший дисконт до біржових котирувань з листопада 2008 року.

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Як повідомляє Прайм, раніше Саудівська Аравія знизила ціну за азіатським контрактами на 1,2 долара до 90,02 долара за барель. У середу нафтотрейдери розповіли Platts, що аналіз ф'ючерсного ринку дає підстави чекати ще одного раунду зниження відпускних цін Саудівської Аравії - в межах 0,7-1 долара за барель.

Зниження цін на нафту в світі супроводжується спекуляціями про загрозу "цінової війни" в групі ОПЕК, що забезпечує близько 40% світових поставок сировини. Ринок стискається, і постачальники нафти починають боротися один з одним за частку у глобальних продажах.