Турчинов: падіння цін на нафту вплине на позицію Росії щодо поставок газу в Україну

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов вважає, що падіння світових цін на нафту вплине на позицію Росії щодо поставок газу в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради з керівниками парламентів європейських країн.

"Енергетична війна є продовженням загарбницьких амбіцій Російської Федерації і сьогодні відбувається спроба енергетичної блокади нашої країни і, безумовно, це є спроба вплинути вже за рахунок енергетичних важелів на позицію не тільки нашої країни, але і позицію Європи. Але я думаю, що радість Росії щодо холодної зими буде збалансована падінням цін на нафту, що явно радощів їм не приносить", - сказав Турчинов.

В цьому зв'язку він висловив надію, що позиція Європи буде чіткою і збалансованою щодо підтримки України.

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Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня вартість нафти Brent впала до чотирирічного мінімуму - нижче за 89 дол. за барель - за рахунок високої пропозиції при слабкому світовому попиті.

Згідно з повідомленням, вранці у п'ятницю ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,75 дол. до 88,30 дол. за барель, раніше впавши до 88,11 дол. - мінімального рівня з грудня 2010 року. Ф'ючерси на WTI знизилися на 1,99 дол. - до 83,78 дол. за барель.

Ціна на Brent впала більш ніж на 23 відсотки з червня, коли вона досягла максимуму цього року - 115,71 дол. Банк Barclays знизив прогноз середньої ціни європейського еталону в четвертому кварталі до 93 дол. за барель з 106 дол., а прогноз ціни американського еталону WTI - до 85 дол. з 98 дол.