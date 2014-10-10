Росія погодилася на газову зустріч 21 жовтня в Берліні

Новий раунд тристоронніх переговорів щодо газу в форматі Україна-ЄС-Росія відбудеться 21 жовтня в Берліні, повідомило сьогодні Міненерго Росії.

"Російська сторона узгодила дату тристоронніх переговорів із забезпечення безпеки транзиту газу через територію України у форматі Росія-Україна-ЄС. Новий раунд переговорів відбудеться 21 жовтня у Берліні", - зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер запропонував українській і російській владі наступну тристоронню зустріч з вирішення спірних газових питань провести 21 жовтня в Берліні. Міністр енергетики України Юрій Продан відповів, що Україну влаштовує ця дата.

Нагадаємо, за підсумками попереднього раунду, який відбувся 26 вересня, Україна, ЄС і Росія підготували нову пакетну угоду щодо врегулювання газового питання, яке повинно бути погоджено з урядами країн.

Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

Віце-президент Європейської комісії Гюнтер Еттінгер за підсумками тристоронніх переговорів повідомив, що НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» хочуть укласти тимчасовий газовий контракт, який діятиме до кінця березня 2015 року, поки Стокгольмський арбітраж не прийме рішення щодо газової суперечки.

Крім того, віце-президент ЄК зазначив, що була досягнута домовленість про сплату Україною газового боргу в розмірі 2 млрд дол. до кінця жовтня 2014 року, а до кінця року - ще 1,1 млрд дол.

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Довідка УНІАН. «Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут торговельної палати Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Крім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.