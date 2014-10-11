Україна та Росія наблизились до врегулювання газового питання - Порошенко

Про це він заявив під час під час робочої поїздки до Харкова, передає кореспондент УНІАН.

"Ми зараз дуже близькі до того, щоб врегулювати питання газової суперечки з Російською Федерацією. Я сподіваюся, що значний прогрес буде продемонстровано 17 жовтня, наступної п’ятниці, у Мілані", - сказав глава держави, відповідаючи на питання журналістів

Президент зазначив, що питання газової безпеки обговорюватимуть разом з питаннями Мирного плану та виконанням Мінських домовленостей.

Читайте такожБойовики планують "вимкнути" газопровід, яким російський газ йде до Європи«Ми вважаємо, що пропозиції України чіткі та ґрунтовні. Ми впевнені в тому, що ми наблизилися до вирішення цього питання», - сказав Порошенко.

Водночас президент назвав проблемним забезпечення газом окупованих територій. «Готівкою гроші там з людей збираються, а Україні не передаються. Також гостро стоїть питання забезпечення електроенергією, вугіллям. Питання енергетики і миру є дуже взаємопов’язаними», - наголосив Порошенко.