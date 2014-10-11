Україна та Росія наблизились до врегулювання газового питання - Порошенко

17:47, 11 жовтня 2014
Енергетика
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Президент Петро Порошенко заявив, що Україна та Росія наблизилися до досягнення домовленості у газовому питанні.

Україна й Росія наблизились до врегулювання газового питання

Про це він заявив під час під час робочої поїздки до Харкова, передає кореспондент УНІАН.

"Ми зараз дуже близькі до того, щоб врегулювати питання газової суперечки з Російською Федерацією. Я сподіваюся, що значний прогрес буде продемонстровано 17 жовтня, наступної п’ятниці, у Мілані", - сказав глава держави, відповідаючи на питання журналістів

Президент зазначив, що питання газової безпеки обговорюватимуть разом з питаннями Мирного плану та виконанням Мінських домовленостей.

Читайте такожБойовики планують "вимкнути" газопровід, яким російський газ йде до Європи«Ми вважаємо, що пропозиції України чіткі та ґрунтовні. Ми впевнені в тому, що ми наблизилися до вирішення цього питання», - сказав Порошенко.

Водночас президент назвав проблемним забезпечення газом окупованих територій. «Готівкою гроші там з людей збираються, а Україні не передаються. Також гостро стоїть питання забезпечення електроенергією, вугіллям. Питання енергетики і миру є дуже взаємопов’язаними», - наголосив Порошенко.

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