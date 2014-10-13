Нафта може подешевшати до $76 - рівня собівартості її видобутку в Росії та США

Ціни на нафту знизилися більш ніж на $1 за барель, бо Саудівська Аравія і Кувейт дали зрозуміти, що готові миритися з низькими цінами для утримання частки ринку, повідомляє Reuters.

На 8.45 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,23 до $88,98 за барель, раніше в понеділок упавши до $87,74 - мінімального рівня з грудня 2010 року. Ф'ючерси на WTI знизилися на $1,14 до $84,68 за барель.

Імпорт і експорт Китаю несподівано різко зріс у вересні; зокрема, імпорт нафти піднявся на 9,5 відсотка порівняно з серпнем.

"Це дуже хороша новина для цін на нафту", - зауважив брокер Newedge Japan Рікіо Ісикура.

Та Саудівська Аравія і Кувейт, що входять до ОПЕК, схоже, не мають наміру скорочувати видобуток і готові миритися з низькими світовими цінами. Як повідомили джерела Reuters, представники Саудівської Аравії говорили учасникам ринку в особистих бесідах, що не заперечують проти падіння цін до $80, якщо це допоможе країні боротися з конкурентами, включаючи США, де стрімко зростає видобуток сланцевої нафти.

Читайте такожТурчинов: падіння цін на нафту вплине на позицію Росії щодо поставок газу в Україну

Міністр нафтової промисловості Кувейту Алі аль-Омаїр сказав державному інформагентству KUNA, що ОПЕК навряд чи скоротить видобуток нафти, тому що, на думку організації, це все одно не втримає ціни від падіння. За словами міністра, ціни можуть зупинитися біля позначки $76-77 за барель, тому що це собівартість видобутку в США і Росії.

Нарада ОПЕК відбудеться 27 листопада, і деякі її учасники пропонують знизити видобуток з нинішніх 30 мільйонів барелів на добу, щоб світові ціни повернулися до позначки $100 за барель. Тим часом, найбільший виробник ОПЕК Саудівська Аравія у вересні підвищила видобуток до 9,7 мільйона барелів на добу з 9,6 мільйона в серпні.