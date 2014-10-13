За день до газових переговорів в Україну може приїхати єврокомісар Еттінгер
12:35, 13 жовтня 2014Енергетика
0
Єврокомісар Гюнтер Еттінгер може приїхати в Україну орієнтовно 20 жовтня - напередодні запланованих на 21 жовтня газових переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС.
REUTERS
Про це повідомив журналістам напередодні засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.
"Імовірно, зустріч відбудеться у Києві", - сказав він.
Читайте такожРосія погодилася на газову зустріч 21 жовтня в Берліні
Раніше Продан також зазначив, що переговори, які заплановані на 21 жовтня у Берліні, можуть виявитись результативними і триватимуть далі - залежно від тих домовленостей, які будуть досягнуті внаслідок переговорів президентів України і Росії в Мілані, у кінці поточного тижня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Еттінгер зустрінеться із Проданом для підготовки газових переговорів Україна-ЄС-РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter