«Енергоатом» збільшив дохід від реалізації електроенергії на 31,7%

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, у січні-вересні 2014 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом минулого року на 31,7% - до 19,806 млрд грн, зазначається у звіті компанії.

Розрахунки «Оптового ринку електроенергії» за відпущену «Енергоатомом» електроенергію станом на 10 жовтня становили 16,918 млрд грн, що становить 85,4% плати за 9 місяців поточного року.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора оптового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної у попередні періоди електроенергії становить 6,392 млрд грн.

«Недоплата ДП «Енергоринок» за 9 місяців 2014 року ДП «НАЕК «Енергоатом» становить 2,888 млрд грн, що на 2,521 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2013 року», - зазначається у звіті компанії.

Виробництво електроенергії компанією за 9 місяців поточного року збільшилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4,22% - до 63,96 млрд кВт/год з 61,37 млрд кВт/год.

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Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), ухвалила рішення з 1 липня підвищити тариф на відпуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом» на 0,3% - до 30,31 коп. за 1 кВт/год з 30,23 коп. за 1 кВт/год.

З 1 травня НКРЕ підвищила тариф на відпуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом» на 8,8% - до 30,23 коп. за 1 кВт/год з 27,78 коп. за 1 кВт/год, з 1 квітня - на 20,5% - до 27,8 коп. за 1 кВт/год з 23,08 коп. за 1 кВт/год.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна обіймає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

«Енергоатом» за підсумками 2013 року збільшив чистий збиток порівняно з 2012 роком на 31% - до 4,076 млрд грн з 3,106 млрд грн.