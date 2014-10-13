Продан: 21 жовтня навряд чи вдасться поставити крапку в газових переговорах із Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед засіданням Кабінету міністрів за участю суддів Верховного Суду України.

"Я не можу сказати, що можна крапку останню ставити 21-го числа, але все можливо", - сказав Продан.

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Щодо зустрічі президентів України та РФ на саміті лідерів держав Європейського Союзу та Азії (ASEM) 17 жовтня у Мілані він сказав: "Побачимо, які будуть результати зустрічі. Я не можу сказати, які питання будуть оговорені президентами, але думаю, там буде весь перелік питань взаємовідносин".

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Єврокомісії з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер запропонував українській та російській владі наступну тристоронню зустріч з вирішення спірних газових питань провести 21 жовтня у Берліні.

Попередні консультації між Україною та Євросоюзом відбулися у Брюсселі 2 жовтня.

Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривають від травня. 26 вересня на переговорах у Берліні Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів для проходження осінньо-зимового періоду.

«Газпром» від 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього самого дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з метою, у першу чергу, встановлення справедливої та ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Крім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу», міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд доларів, які українська компанія переплатила від 2010 року.