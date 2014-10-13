Польща скоротила реверсні поставки газу до України

Польща знизила реверсні поставки газу до України за 10 днів жовтня в 1,4 разу до 28,1 млн кубометрів, випливає з даних оператора газотранспортної системи (ГТС) Польщі Gaz-System, повідомляє Прайм.

За 10 днів вересня реверсні поставки газу становили 40,3 млн кубометрів. Загалом, за вересень поставки газу до України склали 117 млн кубометрів.

Реверс газу до України зараз здійснюється зі Словаччини та Польщі. Угорщина припинила реверсні поставки у зв'язку із закачуванням газу до ПСГ.

У польської Gaz-System, що управляє газотранспортною системою Польщі, є можливість заявити про фізичну поставку через газовимірювальну станцію Германовичі (Дроздовичі з української сторони) до України газу в розмірі не більше 1,5 млрд кубометрів на рік.

Як повідомляв УНІАН, оператор угорської газотранспортної системи компанія FGSZ повідомила про припинення транзиту газу з Євросоюзу до України через Угорщину 24 вересня, пояснивши своє рішення необхідністю передати газові потоки для задоволення збільшеного попиту на паливо всередині країни.

Український "Нафтогаз" розкритикував угорську компанію за таке рішення, яке назвав "неочікуваним", закликав дотримуватися раніше досягнутих домовленостей і звернув увагу, що угорська влада ухвалила це рішення після візиту керівництва російського "Газпрому".

26 вересня Обрано заявив, що Росія за результатами переговорів пообіцяла збільшити поставки газу до Угорщини.

Угорщина - одна з трьох країн, через яку Україна може прокачувати газ з Європейського Союзу, її газотранспортна система дозволяє щодоби поставляти майже 17 млн. кубометрів газу, в той час як через Польщу можна лише 5 млн. кубометрів. Найбільше можливостей таких поставок має Словаччина - 27 млн. кубометрів.

Раніше у вересні британська Financial Times писала, що "Газпром" планує обмежити поставки газу в ЄС для того, щоб заблокувати реверс блакитного палива до України, якій він у червні цього року повністю припинив постачати газ.