Венесуела вимагає скликання надзвичайної сесії ОПЕК через падіння цін на нафту

Венесуела зажадала негайного скликання надзвичайної сесії ОПЕК для того, аби обговорити становище на світовому нафтовому ринку.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на лондонську газету The Daily Telegraph.

"Венесуела домагається зустрічі ще до запланованої на листопад чергової сесії ОПЕК, однак Саудівська Аравія і Об'єднані арабські емірати (ОАЕ) не бачать необхідності в надзвичайному засіданні", - зазначає видання.

Запланована раніше сесія ОПЕК повинна пройти 27 листопада.

Водночас, The Daily Telegraph зазначає з посиланням на ділові кола, що днями Саудівська Аравія ще більше знизила ціну на свою нафту для ряду найбільших клієнтів в країнах Азії. Аналогічним чином повівся і Тегеран.

Одночасно Іран попередив, що відсутність у ОПЕК єдиної політики щодо регулювання світового нафтового ринку може призвести до різкого падіння цін на нафту.

"Неадекватні дії ОПЕК у 1998 році призвели до падіння ціни до 6-8 доларів за барель. Коли світ є свідком скорочення попиту при одночасному збільшенні пропозиції, ряд країн намагаються знайти нові ринки збуту, пропонуючи нафту з великою знижкою", - цитує видання високопоставленого співробітника міністерства нафти Ірану Мехрана Амірмоїні.

Газета вважає, що зараз на світовому ринку "почалася війна нафтових цін", коли різні виробники намагаються утримати свої позиції за рахунок пропозиції дешевої нафти. У поточному році ціни на нафту вже впали майже на 20%.

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ОПЕК є міждержавною організацією, створеною в 1960 році з метою врегулювати видобуток нафти і ціну на неї. В даний час в організацію входять 12 держав-експортерів нафти, які забезпечують 40% світового видобутку нафти, при цьому володіють 77% всіх розвіданих світових запасів нафти.