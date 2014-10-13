Україна виставить на аукціон 5 родовищ нафти і газу

Про це сказано в оголошенні Держгеонадр, опублікованому в урядовій газеті «Урядовий кур'єр».

Читайте такожКомпанія Chevron відкриває в Україні рахунки для роботи з видобутку сланцевого газу

Згідно з повідомленням, на торги будуть виставлені спецдозволи на Подгорецьку та Калинівську нафтогазоносні площі (обидві - Львівська обл.), Беличівську площу (Полтавська обл.), Лосищанску і Сурмачевську нафтогазоносні ділянки (обидва - Сумська обл.).

Крім того, до продажу будуть запропоновані спецдозволи на Південну ділянку Балаховського родовища графітових руд (Кіровоградська обл.), Тернове родовище сієнітів (Донецька обл.), Олеговське родовище лабрадоритів (Житомирська обл.).

Також Держгеонадр виставить на торги ділянку «Центральну» Помирецького родовища мінеральних вод (Львівська обл.), ділянки «Польову» і «Кулудор» піщано-галькового матеріалу (обидві - Одеська обл.), Винниківську ділянку піщано-гравійної суміші (Львівська обл.), ділянки №1-2 Луб'яновського родовища пісковику (Луганська обл.).

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 27 жовтня включно.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держгеонадр, Україна від початку 2014 року і до 17 вересня отримала у державний бюджет 454 млн грн від продажу спеціальних дозволів на використання надр, що на 74,6% більше, ніж заплановано в бюджеті на весь 2014 рік.

Раніше повідомлялося, що Україна має намір затвердити операційну угоду із Chevron на видобуток сланцевого газу.