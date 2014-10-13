Ціни на нафту продовжують падати

На вихідних ф'ючерс на Brent з постачанням в листопаді переписав мінімум за 4 роки (87,76 долара за барель), проте до кінця торгів неділі компенсував частину падіння.

Сьогодні зниження відновилося: північноморська нафтова суміш на біржі Nymex втрачає в ціні 2,28% і коштує 88,1 долара за барель, повідомляє Прайм.

Американський сорт WTI дешевшає на 1,62% - до 84,38 долара за барель.

Британська газета Daily Telegraph повідомила, що Венесуела зажадала скликання надзвичайної сесії ОПЕК у зв'язку з ситуацією на нафтовому ринку. Однак Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати виступили проти.

Регулярне засідання ОПЕК заплановано на 27 листопада. На попередній сесії країни-члени картелю прийняли рішення не скорочувати квоти на видобуток.

Більш того, за інформацією The Wall Street Journal, Саудівська Аравія продовжує агресивний демпінг на ринку нафти, знижуючи ціни для азіатських споживачів ще на 1-2 долари.

Втрати для держбюджету саудити мають намір компенсувати за рахунок збільшення обсягів поставок: саме домовленість про закупівлю великих обсягів нафти є умовою для знижки на саудівську нафту, пише WSJ.

До політики зниження цін, за інформацією видання, підключився і Іран. Минулого тижня країни ЄС зняли ембарго на закупівлі іранської нафти, яке діяло майже 8 років.

Читайте такожРосії через падіння цін на нафту може знадобитися до 500 млрд рублів із Резервного фонду

Міністр нафти Кувейту напередодні висловив думку, що на тлі бездіяльності ОПЕК або навіть цінових війн за споживачів, які розв'язують окремі країни картелю, ціна нафти може опуститися до 76 доларів за барель.