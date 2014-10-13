Україна хоче погасити газові борги до березня, РФ згодна чекати тільки до кінця року

Україна пропонує завершити погашення боргу за газ у березні наступного року, здійснивши перший транш в сумі $1,451 млрд, а решту боргу виплатити рівномірними траншами до березня майбутнього року. Про це повідомив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак, повідомляє ТАСС.

"За графіком, який Україна передала Єврокомісії, передбачається оплата першого траншу в 1,451 млрд, а решта суми заборгованості - рівномірними траншами по березень місяць включно", - сказав Новак.

Київ готовий закупити у Росії 4 млрд куб. м газу, умови поставок - погашення боргу на $1,451 млрд і авансовий платіж згідно з новим графіком поставок, повідомив Новак.

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Міненерго РФ 3 жовтня направило пропозицію Єврокомісії, згідно з якою Україна повинна погасити борг за листопад-грудень минулого року на суму $1,451 млрд в якості однієї з умов для нових постачань газу.

"Ми свої пропозиції надіслали в Єврокомісію 3 жовтня. Там є невеликі зміни, які ще готові додатково врахувати в рамках меморандуму. Зокрема, щоб до початку поставок була сплачена сума за листопад-грудень 2013 року - заборгованість $1,451 млрд, а сума боргу, що залишилася - до кінця року", - сказав Новак.

За його словами, Росія готова надати українській стороні більш гнучкий графік. "Але маючи на увазі, що вся сума боргу - до кінця року", - підкреслив міністр.

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Що стосується поточного обсягу поставок газу, які необхідні Україні в обсязі 4 млрд куб. м, то вони повинні здійснюватися, на думку міністра, в рамках контракту. "Остання пропозиція була 4 млрд куб. м", - нагадав Новак. Він зазначив, що ця інформація була представлена Росії та Єврокомісії.

Новак зазначив, що нова російська пропозиція поки не отримала відповіді з боку України.