"Нафтогаз" змінив склад наглядових рад "Укргазвидобування" і "Укртрансгазу"

«Так, Пасішник очолив наглядову раду компанії», - сказали у прес-службі.

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Як повідомлялося, у липні поточного року Пасішник був призначений виконуючим обов'язки заступника голови правління НАК «Нафтогаз України».

Також у прес-службі «Нафтогазу» повідомили, що наглядову раду компанії «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, очолив Сергій Перелома, який обіймає посаду першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України». Відповідне рішення було прийняте на зборах акціонерів компанії 13 жовтня.

Також повідомляється, що членами наглядової ради були обрані: від НАК «Нафтогаз України» - Поліна Загнітко (директор департаменту майнових та корпоративних відносин) і Ярослав Теклюк (директор з правових питань та взаємодії з органами влади, в.о. директора юридичного департаменту); від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - Сергій Насвіщук (директор юридичного департаменту) та Олександр Пономаренко (заступник директора департаменту з питань реформування нафтогазового сектора - начальник відділу моніторингу показників виробництва і споживання вуглеводневої сировини і продуктів).

Водночас рішенням зборів акціонерів «Укртрансгазу» були припинені повноваження членів наглядової ради Володимира Триколича, Олександра Кацуби, Валерія Винокурова, Романа Загороднього, Світлани Власової.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, на яку припадає близько 75% усього видобутого в Україні газу.

До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління «Шебелінкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» та «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. 100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

Раніше повідомлялося, що Україна на тлі припинення «Газпромом» поставок російського газу запускає 6 нових нафтогазових родовищ.