Росія і Китай підписали чергову «засекречену» газову угоду

Уряди Росії та Китаю підписали в понеділок угоду про експортні поставки сибірського газу східним трубопровідним маршрутом.

Підписана в понеділок угода - реалізація укладеного в травні великого контракту на поставку 38 мільярдів кубометрів палива на рік. "Газпром " і китайська CNPC також підписали в понеділок технічний додаток до травневого договору.

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Представник Газпрому Сергій Купріянов сказав, що додаток, зокрема, регулює питання будівництва транскордонного переходу під час спорудження газопроводу, повідомляє Рейтер.

Після підписання травневого контракту «Газпром» так і не розкрив ціну поставок, сіючи сумніви щодо того, чи Москва і Пекін домовилися про вартість сибірського газу.

У рамках контракту Росії потрібно інвестувати понад $55 мільярдів на будівництво трубопроводу і запуск Чаяндинського і Ковиктинського родовищ, які повинні стати джерелом поставок з 2019 року.

Як пише «Московський комсомолець», у травні з помпою вже підписували договір про купівлю-продаж природного газу між "Газпромом" і Китайською національною нафтогазовою корпорацією. Але щоб той самий "договір століття" набув чинності, необхідно було підписати ще й угоду. Вона, до речі, буде діяти сорок довгих років, а потім, можливо, автоматично продовжуватися кожні п'ять років. Однак головне так і залишилося таємницею - подробиці газових угод між країнами не розголошувалися.

Схід - справа тонка. І таких "тонкощів" у договорі багато. Наприклад, досі невідома ціна, за якою Росія буде постачати Китаю газ. І вона невідома, ймовірно, тому що до цих пір не визначена. Китайці - складні переговорники.

Крім того, Росія сподівається на великі китайські інвестиції для будівництва трубопроводу "Сила Сибіру", який будується спеціально під цей договір. Однак китайський авансовий платіж за газ, який мали намір вкласти в будівництво - 25 млрд доларів - завис у повітрі.

Всі ці "тонкі" моменти, можливо, пояснюються тим, що в умовах західних санкцій проти Росії Китай виторговує собі найбільш вигідні умови. І Росія йде на значні поступки Китаю. Але публічно в Білому домі ці питання не піднімалися.

Та й переговори про постачання російського газу в Китай західним маршрутом (із Західного Сибіру по газопроводу "Алтай") зависли. Сторони розраховували залагодити всі питання вже в листопаді. Тепер Дмитро Медведєв висловлює надію, що домовляться хоча б наступного року. При цьому він відмовляється коментувати будь-які комерційні умови майбутнього контракту.

Загальний настрій міг бути затьмарений лише двозначною фразою Лі Кецяна: "Росія є найбільшою за територією країною в світі. А Китай - за населенням". Небезпечну думку глава Держради КНР розвивати не став і просто запросив Дмитра Медведєва в гості наступного року.