Кабмін готує відповідь Росії на запропонований газовий компроміс

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Я думаю, на рівні Кабінету міністрів будуть розглянуті всі пропозиції РФ і щодо них будуть вироблені єдині офіційні рішення», - сказав Гройсман.

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Раніше повідомлялося, що Росія пом'якшила виставлені раніше Україні умови погашення боргу за поставлений газ. Як заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, українській владі запропоновано більш гнучкий графік розрахунків - замість 2 млрд дол. Росія згодна отримати до кінця жовтня 2014 року 1,451 млрд дол. боргу за раніше поставлений газ Україні.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер запропонував українській і російській владі наступну тристоронню зустріч з вирішення спірних газових питань провести 21 жовтня у Берліні.

Попередні консультації між Україною і Євросоюзом відбулися у Брюсселі 2 жовтня.

Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривають від травня. 26 вересня на переговорах у Берліні Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

Сьогодні також повідомлялося, що для початку поставок газу Україні, запропоновано погасити борг за 2013 рік в $1,451 млрд до кінця року.