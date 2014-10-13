«Енергоатом» залучить два кредити на 900 млн гривень

Оператор усіх діючих атомних станцій України держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» оголосило тендер на залучення двох кредитів на 700 і 200 млн грн.

Як повідомляє компанія на порталі «Державні закупівлі», зазначені кошти планується залучити строком на 1 рік.

Кінцевий термін подачі заявок і розкриття пропозицій – 13 листопада 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2014 року «Енергоатом» залучив у державного «Ощадбанку» кредит на суму 400 млн грн. У квітні 2014 року «Енергоатом» залучив у «Альфа-Банку» кредит на 40 млн дол.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку всіх АЕС країни.