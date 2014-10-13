Голова «Енергоатому» розповів про вигоди співпраці з французькою Areva

Україна може одержувати гроші або залишок цінних матеріалів у разі переробки відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) на потужностях французької компанії Areva, яку планується залучити через можливу затримку будівництва централізованого сховища у Чорнобильській зоні відчуження, а також відсутність можливості відправляти паливо до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав президент держпідприємства НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, Юрій Недашковський.

За його словами, проект будівництва централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) із Хмельницької, Рівненської і Южно-Української АЕС почали вивчати ще в 2002 році, проте тільки цього року була відведена ділянка під його будівництво у чорнобильській зоні.

«Вона непридатна для інших цілей, окрім як для подібних проектів. Звичайно, цей процес (будівництва ЦСВЯП – УНІАН) був загальмований, і Україна переплатила колосальні кошти, кілька мільярдів доларів, Росії за зберігання відпрацьованого ядерного палива замість того, щоб заощадити їх для економіки держави», – сказав Недашковський.

Він також нагадав, що Україна з метою диверсифікації ризиків при поставках ядерного палива від одного російського постачальника має намір використовувати паливо американсько-японської компанії Westinghouse. При цьому президент «Енергоатому» зазначив, що використане паливо Westinghouse Росія на зберігання не прийматиме. Крім того, у поточних складних політичних умовах є ризик, що вивіз ВЯП до Росії буде припинений, через що в України виникнуть колосальні проблеми з вирішенням питання, що робити з відпрацьованим паливом і де його зберігати.

Тому, за словами Недашковського, як альтернативний варіант розглядається переробка палива на потужностях французької компанії Areva, яка у разі переробки палива повертатиме Україні і цінні матеріали, і радіоактивні відходи.

«Крім того, опції, що надаються Areva, на відміну від російського «Росатому», – це можливість використовувати схему для виготовлення MOX-палива для нас або, якщо воно нам не потрібне, то продати його і повернути гроші за нашу частку», – підкреслив Недашковський.

Він повідомив, що радіоактивні відходи можна достатньо довгий час зберігати в Areva після переробки. При цьому президент «Енергоатому» наголосив, що ціни на послуги компанії Areva є ринковими.

«Ми знаємо всі ціни, і нічого кардинально вже давно не відрізняється. Ми працюємо, по суті, за ринковими цінами», – сказав Недашковський.

Також глава "Енергоатому" повідомив, що цього тижня виїжджає на переговори з керівництвом Areva, щоб обговорити подальші плани і співпрацю.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня виконавчий директор «Енергоатому» Наталія Шумкова повідомила, що компанія вивчає можливість переробки відпрацьованого ядерного палива вітчизняних АЕС на потужностях французької компанії Areva.

За її словами, результати дослідження очікується одержати до квітня 2015 року, після чого «Енергоатом» зможе укласти з Areva контракт на переробку ВЯП.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

AREVA S.A. — французька компанія, що займається розробкою і виробництвом устаткування для атомної енергетики і виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Єдина компанія, представлена в усіх видах діяльності, пов'язаної з виробництвом ядерної енергії. Штаб-квартира компанії розташована у Курбевуа, Париж.

*** MOX-паливо (англ. Mixed-Oxide fuel) — ядерне паливо, що містить кілька видів оксидів матеріалів, що діляться. Застосування переробки ВЯП і використання виділеного плутонію у вигляді МОХ-палива у теплових реакторах дозволяє знизити необхідність в урані на величину до 30%.