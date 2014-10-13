В уряді продовжують обіцяти, що відключень електроенергії не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив віце-прем'єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Володимир Гройсман.

«У нас дійсно складна ситуація з дефіцитом газу і вугілля, які використовуються для виробництва електроенергії, але хочу наголосити, що уряд вживає усі заходи для того, щоб цей складний період пройти гідно, і ніяких заходів на сьогодні щодо планових відключень не ухвалено», – сказав Гройсман.

«Я думаю, що всі ті заходи, зокрема антикризові в енергетичній сфері, які розроблені з нашими американськими і канадськими партнерами, дадуть можливість адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня віялові відключення електроенергії проводилися в Харківській, Черкаській і Київській областях.

Раніше Міністерство енергетики і вугільної промисловості направило обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення, як це було в 90-х роках, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України.

Незважаючи на це, за словами міністра Кабінету міністрів Остапа Семерака, причиною тимчасових відключень електроенергії, які відбувалися наприкінці вересня, є політичні мотиви російських власників українських обленерго.

Разом з тим, міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан не виключає віялових відключень електроенергії в майбутньому - у випадку, якщо в країні виникатимуть аварійні ситуації.