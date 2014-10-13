Польща не обмежувала постачання газу до України - Gaz System

Компанія Gaz System, що керує польською газотранспортною системою, заявляє, що з початку жовтня не обмежувала поставок в Україну через Польщу газу, який реалізуються згідно із замовленими клієнтами обсягами.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії у понеділок, відповідаючи запит на агентства.

"Через пункт "Хермановіце" у напрямі України Gaz System S.A. реалізує поставки газу згідно із замовленням клієнтів", – зазначили у прес-службі.

Раніше повідомлялося, що газ через Польщу в Україну поставляє німецька RWE Supply & Trading за контрактом з українським "Нафтогазом". З початку поточного місяця Україна почала також купувати газ за контрактом з норвезькою Statoil, який поставляється через Словаччину.

За даними Gaz System, від початку жовтня середньодобові поставки газу в Україну через Польщу скоротилися приблизно до 2,5 млн кубометрів, тоді як у вересні цей показник становив майже 3,9 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця Gaz System на два дні припинила поставки газу в Україну, пояснивши своє рішення тим, що російський "Газпром" скоротив поставки палива до Польщі, і компанія була вимушена перенаправити газові потоки на внутрішній ринок.

Довідка УНІАН. Польща є однією з трьох країн Європейського Союзу, через яку Україна може прокачувати газ, але володіє найменшими технічними можливостями з реверсу – максимум 4 млн кубометрів на добу, тоді як через Словаччину і Угорщину за добу можна прокачувати приблизно 27 млн і 17 млн кубометрів, відповідно. Минулого місяця Угорщина оголосила про припинення транзиту газу в Україну, пояснивши це необхідністю задовольнити внутрішні потреби в паливі, але ряд експертів угледіли в цьому тиск Росії.

На початку вересня британський Financial Times написав, що "Газпром" має намір обмежити поставки газу до ЄС для того, щоб заблокувати поставки газу в Україну, яка завдяки реверсу з Європи хоче компенсувати дефіцит, що виник через повне припинення «Газпромом» подачі газу Україні у червні.