Україна наполягає на оплаті російського газу за фактом поставки - Продан

Однак цього недостатньо для розв'язання проблеми, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан у коментарі виданню Апостроф.

«Так, ми можемо погодитися - це були наші пропозиції. Але це лише одна з позицій цілого пакету, на яку Росія погодилась. Поки йдеться лише про суму. Але необхідно визначити, як буде здійснюватися подальша оплата за газ»,- заявив Продан.

Україна наполягає, щоб постачання газу йшли не за передоплатою, а оплачувалися за фактом надходження газу, відповідно до умов чинного контракту. Росія на це поки що не погоджується.

Читайте такожКабмін готує відповідь Росії на запропонований газовий компроміс«Якщо ми починаємо частково оплачувати платежі, то нам потрібно повернутися до положень контракту, які визначають, що постачання газу відбуваються за фактом поставки, а не за передоплатою», - зазначив Продан.

Також, за його словами, Росія не погоджується на те, щоб протокол про умови відновлення поставок газу в Україну був підписаний на рівні господарюючих суб'єктів, тобто НАК та «Газпром», наполягаючи на тому, щоб документ був підписаний на рівні міністрів енергетики.

«Ми вважаємо, що "Нафтогаз" і "Газпром" повинні підписати протокол. Російська сторона поки не погоджується. Їхня позиція полягає в тому, що підписанти - лише міністри та єврокомісар»,- зазначив пан Продан.

Нагадаємо, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія погодилася для відновлення постачань газу, припинених в червні 2014 року, скоротити розмір першого траншу оплати боргу з $2 до $1,454, а обсяг постачання газу в зимовий період - з 5 до 4 млрд кубометрів.