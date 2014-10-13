Президент «Енергоатому» пропонує відключити електрику «ЛНР» і «ДНР»

Президент держпідприємства НАЕК «Енергоатом», яке є оператором усіх діючих атомних станцій України, Юрій Недашковський виступає за відключення електроенергії на захопленій сепаратистами частині Донбасу, щоб не збільшувалася заборгованість за спожиту в регіоні електроенергію.

Про це він заявив журналістам у Южно-Українську, додавши, що борг держпідприємства «Енергоринок» за відпущену «Енергоатомом» електроенергію з початку поточного року становить понад 1 млрд грн.

«Зараз електроенергія поставляється в зону, яка захоплена сепаратистами, а звідти ж платежі не надходять. Тут треба, щоб держава приймала рішення. Думаю, що потрібно відключити цей регіон, щоб не породжувати яму неплатежів. Для нас це теж дефіцит грошових коштів», - сказав Недашковський.

Водночас він повідомив, що дефіцит фінансування компанії через курсову різницю поточного року становитиме більш як 1 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, на сході України тривають військові дії. Незважаючи на оголошення режиму припинення вогню, бойовики разом із солдатами російської армії продовжують обстрілювати позиції українських військових.

У середині вересня міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан заявив, що місцева влада населених пунктів України, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції, повинна налагодити розрахунки за електроенергію, тепло і газ для проходження опалювального сезону.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку всіх АЕС країни.