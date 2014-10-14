Нафта подешевшала уже до $88, тому що ОПЕК навряд чи скоротить її видобуток

Ціни на нафту Brent близькі до $88 за барель, оскільки інвестори вже не розраховують на скорочення видобутку ОПЕК, передає Reuters.

На 9.00 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,75 до $88,14 за барель, у понеділок впавши до $87,74 - мінімального рівня з грудня 2010 року. Ф'ючерси на WTI знизилися на $0,73 до $85,01 за барель. Ціни на Brent на 20 відсотків нижчі досягнутого в червні максимуму цього року.

Саудівська Аравія говорить учасникам ринку нафти, що не заперечує проти збереження низьких світових цін протягом тривалого часу і, судячи з усього, не має наміру скорочувати видобуток, повідомили джерела Reuters. ОПЕК розгляне квоту на видобуток, що становить 30 мільйонів барелів на добу, на нараді 27 листопада.

"На ринку кажуть, що Саудівська Аравія навряд чи знизить видобуток на нараді в листопаді, і це, мабуть, впливає на ринок. Ми вважаємо, у цін буде шанс відновитися в листопаді-грудні", - сказав стратег із сировинномго ринку ANZ у Мельбурні Анкіт Пахуджа, зазначивши досить високий попит на нафту в найбільшому споживачі енергоносіїв Китаї.

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Китай у вересні збільшив імпорт нафти на 7,4 відсотка, перевищивши прогнози, але аналітики припускають, що це може бути пов'язано в основному з поповненням стратегічних запасів.

"Ми бачимо можливість стрибка цін наприкінці року, враховуючи надзвичайно песимістичний настрій і позиціонування на ринку. Навіть якщо ОПЕК не вживатиме суттєвих заходів до кінця року, чого ми очікуємо, фундаментальні показники змінилися і повинні в підсумку підняти ціни", - написали у звіті аналітики Morgan Stanley.

Запаси нафти в США минулого тижня зросли, а запаси нафтопродуктів знизилися, припускають опитані Reuters аналітики напередодні щотижневих звітів про запаси, які вийдуть на день пізніше звичайного, оскільки понеділок був у США святковим днем.