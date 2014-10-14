Російський нафтовий гігант оскаржить санкції Заходу у європейських судах - ЗМІ

Згідно з інформацією, "Роснефть" найняла лондонську компанію Zaiwalla&Co для представництва своїх інтересів у суді, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, пише Європейська правда.

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Саме ця компанія успішно представляла у двох європейських судах іранський банк Mellat, проти якого у 2009 році були накладені санкції ЄС та США у зв'язку з підозрами про фінансування іранської ядерної програми.

Незважаючи на те, що багато перешкод для діяльності іранського банку так і не було знято, виграні справи у Вищому суді Великої Британії та у Суді ЄС забезпечили публічну перемогу, не зважаючи на зростання ізоляції Тегерану.

"Роснефть" сподівається, що Zaiwalla&Co допоможе їй довести, що вона необґрунтовано стала мішенню для санкцій, пише видання.