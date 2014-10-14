Прибуток "Газпрому" за перше півріччя скоротився на 23%

Чистий прибуток "Газпрому", що відноситься до акціонерів, за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) за перше півріччя 2014 року знизився в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше на 22,7% - до 450,578 млрд рублів, передає ПРАЙМ з посиланням на звітність компанії.

Прибуток за зазначений період скоротився на 21,6% - до 465,226 млрд рублів.

Читайте такожПродан: 21 жовтня навряд чи вдасться поставити крапку в газових переговорах з РосієюУ фінзвіті йдеться, що "Газпром" продовжує оцінювати вплив західних санкцій на діяльність компанії. "Група продовжує оцінювати вплив введених санкцій, але в даний час вона не вважає, що вони матимуть значний вплив на фінансовий стан або результати діяльності групи", - йдеться у звіті.

Крім того, відповідно до звітності, "Газпром" збільшив витрати на транзит газу, нафти та продуктів нафтопереробки за 1 півріччя 2014 року на 12% - до 191,41 млрд рублів.

Читайте такожBloomberg: Росія під керівництвом Путіна наближається до кризи 1917 року"Дане збільшення, в основному, пов'язано із зростанням обсягів транзиту по газопроводу Nord Stream", - йдеться у звіті.