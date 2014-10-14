Росія сподівається, що холоди змусять Європу поміняти відношення до "Південного потоку"

Глава закордонних справ Росії Сергій Лавров сподівається, що Єврокомісія змінить своє ставлення до реалізації проекту газопроводу «Південний потік» в обхід України у зв'язку з наближенням холодів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Лавров сказав під час виступу перед представниками Асоціації європейського бізнесу в Москві.

«Ми за те, щоб забезпечити вклад у забезпечення енергобезпеки Євросоюзу…, зокрема, за допомогою будівництва газопроводу «Південний потік». Розраховуємо, що Єврокомісія відмовиться від політично ангажованого підходу до спорудження цього газопроводу і виходитиме з життєвих інтересів населення і бізнесу держав ЄС, враховуючи позицію країн-учасниць проекту, які неодноразово висловлювались на користь його реалізації. З урахуванням холодів, що наближають, проблема набуває більш ніж актуального характеру», - сказав він.

За словами Лаврова, газопровід «Південний потік» «дасть змогу мінімізувати транзитні ризики постачання російського газу споживачам в Євросоюзі».

Він розраховує, що все-таки Росії і Європі вдасться вийти на «взаємоприйнятні рішення» в частині реалізації цього газового проекту.

При цьому Лавров заявив, що Росія готова нарощувати співпрацю з Євросоюзом у сфері енергетики.

За його словами, країни Євросоюзу також зацікавлені в стабільних постачаннях енергоресурсів за розумними цінами. «Це має велике значення з огляду на збереження конкурентоспроможності економіки», - відзначив Лавров.

«Одне слово, у сфері енергетики Росія і ЄС є природними партнерами, наша співпраця несе безперечні переваги обом сторонам», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» з будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд кубічних метри газу щорічно. Планується, що він проходитиме через Чорне море до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту і виключення транзитних ризиків. Початок постачань газопроводом заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - в 2018 році.

Однак після анексії Росією українського Криму, ставлення до цього проекту змінилося.

2 червня ц.р. Брюссель запропонував Софії припинити будівництво «Південного потоку» на болгарській ділянці. Офіційна причина – невідповідність проекту Третьому енергетичному пакету. ЄК вважає, що проект «Південний потік», спрямований на диверсифікацію маршрутів експорту російського газу до Європи, не відповідає нормам Третього енергопакета, який забороняє видобувним компаніям газу володіти магістральними трубопроводами в ЄС.

8 червня прем'єр-міністр Болгарії Пламен Орешарський повідомив, що його країна зупиняє роботу над проектом газопроводу «Південний потік».

На початку серпня президент Болгарії Росен Плевнелієв заявив, що Болгарія не розморозить свою співпрацю з Росією за проектом будівництва газопроводу «Південний потік», доки не одержить «зелене світло» від Єврокомісії.

15 липня голова директорату Єврокомісії з енергетики Домінік Рісторі заявив, що ЄК буде готова повернутися до обговорення з Росією питання газопроводу «Південний потік» після того, як Москва змінить ставлення до Третього енергопакета.

В Європі хочуть повністю заморозити будівництво російського газопроводу «Південний потік». Відповідну резолюцію Європарламент ухвалив 18 вересня 2014 р. У документі міститься заклик до ЄС розглядати питання зберігання газу, взаємопов'язаності і реверсивності можливостей як стратегічні активи. «(ЄП) закликає держави-члени відмінити заплановані угоди з Росією в енергетичному секторі, зокрема будівництво газопроводу «Південний потік»», - йдеться в резолюції.

20 вересня в Баку відбулася церемонія закладення нового «Південного газового коридору», яким азербайджанський газ поставлятиметься транзитом через Грузію до Туреччини і далі до Європи.

Російський «Газпром» у червні цього року повністю припинив постачання газу Україні, через яку він поставляє в Європейський Союз майже половину всього свого експорту палива» до ЄС.