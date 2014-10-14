Білорусь хоче відновити імпорт електроенергії з України

Білорусь має намір імпортувати 1 млрд кВ.ч електроенергії з України у 2015 році, повідомив у вівторок перший заступник міністра енергетики Білорусі Леонід Шенець, пише Прайм.

"Ми розглядаємо можливість імпорту з України наступного року 1 млрд кВ.ч електроенергії",- сказав він.

При цьому заступник міністра зазначив, що в даний час сторони ведуть переговори, за результатами яких у листопаді-грудні планується укласти контракти. У цілому в майбутньому році Білорусь готова імпортувати 2,5 млрд кВ.ч електроенергії.

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Раніше повідомлялося, що Україна з 1 жовтня поточного року повністю припинила експорт електроенергії до Білорусі. У 2014 році Мінськ планував імпортувати близько 3 млрд квт.год з України та близько 1 млрд квт.год з Росії. У Міненерго зазначали, що імпорт електроенергії буде скорочуватися, оскільки Білорусі вигідніше самостійно виробляти електрику.