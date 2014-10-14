ЄБРР і МФК пообіцяли профінансувати закупівлю газу і модернізацію газотранспортної системи

Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією висловили готовність розвивати співпрацю з Україною в частині надання торгового фінансування для закупівлі природного газу по лінії Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», а також модернізації української газотранспортної системи.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України, відповідні домовленості були досягнуті у рамках переговорів у штаб-квартирах Світового банку та Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні української делегації на чолі з міністром фінансів Олександром Шлапаком та головою Національного банку України Валерією Гонтарєвою.

«Окремою темою дискусії стало обговорення найбільш ефективних фінансових інструментів для закупівлі додаткових обсягів природного газу, - повідомили у прес-службі. - Надзвичайно ефективними були переговори із ЄБРР та МВФ. Керівництво обох інститутів висловило готовність розвивати співробітництво у сфері надання торгового фінансування для закупівлі природного газу НАК «Нафтогаз України» і модернізації газотранспортних потужностей».

Крім того, за інформацією прес-служби, ЄБРР і МФК також висловили готовність брати участь у підготовці до приватизації та самій приватизації державних підприємств України та банків, здійснювати рекапіталізацію банків і надавати фінансування на відновлення інфраструктури на сході країни. «МФК також запропонувала співпрацю з підготовки до посівної кампанії, підвищення енергоефективності та модернізації обладнання з видобутку природного газу, - зазначили у прес-службі Мінфіну. - Окремим напрямком співпраці стало фінансування проектів українських муніципалітетів».

Довідка УНІАН. ЄБРР - один із найбільших фінансових інвесторів в Україні. Станом на 1 липня 2014 року банк виділив Україні понад 9,2 млрд євро (12,3 млрд дол. США) у рамках 329 проектів. У травні у ЄБРР заявляли, що банк має намір щорічно інвестувати в економіку України 1 млрд євро. У березні у ЄБРР наголошували, що готові надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року у рамках міжнародної програми фінансової допомоги для підтримки структурних і макроекономічних реформ. Причому зазначалося, що сума кредитування може бути більшою, якщо «дозволить економічна ситуація».

МФК входить у групу Світового банку і працює в Україні від початку 1990-х років. МФК інвестувала у 92 проекти в Україні близько 3,2 млрд дол. У 2014 році Корпорація має намір вкласти у проекти в Україні близько 471 млн дол.

Україна вже більше 5 років веде переговори із Росією та Європейським Союзом з питання модернізації ГТС. Розглядаються варіанти створення консорціумів з управління ГТС у дво- (Україна - РФ) і тристоронньому (Україна - РФ - ЄС) форматах. За інформацією ЗМІ, українську ГТС оцінюють у 26-29 млрд дол. У серпні 2014 року Верховна Рада прийняла закон про реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, яка передбачає створення спеціальної компанії-оператора, де 49% акцій буде продано інвесторам зі США та ЄС.