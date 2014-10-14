Катар знизив ціни на нафту слідом за Саудівською Аравією

Катар слідом за Саудівською Аравією знизив ціни на нафту більш ніж на $1 у спробі стимулювати попит в Азії.

Як повідомляє Reuters, в останні місяці Катар, чий видобуток - один із найнижчих серед країн ОПЕК, втрачав цінову перевагу, оскільки його офіційні ціни продажу не відображали тенденції спотового ринку, говорять трейдери. Ціна європейського еталону Brent упала майже на 24 відсотки з середини червня.

"Вони усвідомили реальну ситуацію", - зазначив трейдер одного з азіатських нафтопереробників.

Катар заднім числом знизив офіційну ціну вересневих партій сорту Marine на $6,75 порівняно з серпнем - до $94,95 за барель, повідомило інформаційне агентство країни. Знижка до дубайського еталону таким чином зросла до $1,52 за барель - максимального значення з січня 2008 року, згідно з даними Reuters.

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Катар знизив ціну на сорт Qatar Land на $6,25 до $96,95 за барель, знижка до дубайського еталону становить $0,48 за барель.

На початку жовтня стало відомо, що Саудівська Аравія, лідер із видобутку серед країн ОПЕК, різко знизила офіційні ціни на листопадові партії нафти для азіатських клієнтів, демонструючи готовність боротися за частку світового ринку.