У Міненерговугілля побоюються, що дефіцит енергокомпаній може перевищити 4 млрд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадим Уліда.

«Виходячи з того прогнозного балансу, що за останній місяць-півтора ми аналізуємо разом із комісією, то дефіцит за генеруючими компаніями на кінець року, якщо нічого не робити, може скласти більше 4 млрд грн», - сказав Уліда.

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Він нагадав, що міністерство звернулося в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), із проханням про перегляд тарифу для теплової генерації, яка може зазнати значних фінансових втрат внаслідок купівлі більш дорогого імпортного палива.

За словами заступника міністра, холдинг ДТЕК Ріната Ахметова звернувся з таким проханням до міністерства, оскільки очікує значного зростання витрат на імпортне вугілля. Причому він наголосив, що НКРЕКП повинна реально оцінити необхідність енергогенеруючих компаній у підвищенні тарифу на відпуск електроенергії, а також не допустити отримання компаніями додаткових прибутків.

«Тут дуже важливо не допустити можливого використання ситуації для того, щоб отримати додатковий прибуток або щось інше. Тому регулятор повинен виважено підійти до цього рішення - проаналізувати всі звітні дані, які компанія як ліцензіат подає до комісії, та на підставі аналізу цих даних прийняти рішення про фінансовий стан компанії і необхідної їй сумі», - зазначив Уліда.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня Міненерговугілля звернулося до НКРЕКП із проханням знизити «зелені тарифи» для сонячної генерації, щоб збільшити фінансування теплової енергетики, зокрема холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, що дозволить збільшити запаси вугілля на складах вітчизняних ТЕС.

Раніше у Міненерговугілля повідомляли, що міністерству не вистачає 1,5 мільярда на закупівлю вугілля.