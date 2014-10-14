Завдяки погоді Україна поки дотримується лімітів споживання газу

Держхолдинг НАК «Нафтогаз України» констатує дотримання встановлених лімітів споживання природного газу в першій декаді жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку і житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу.

«Нафтогаз України» констатує, що в першій декаді жовтня вони йдуть в лімітах. Проте зараз зрозуміло, що цьому сприяють також погодні умови», - сказав Гройсман.

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Він також повідомив, що поставив завдання в першу чергу забезпечувати природним газом споживачів і житлові приміщення.

Як повідомляв УНІАН, з 16 червня 2014 року російський «Газпром» перевів Україну на передоплату постачання російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля. Пізніше, уряд України в умовах припинення постачання російського газу в країну поставив завдання перед промисловими споживачами і підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних організацій – на 10%.

У період із серпня 2014 р. по березень 2015 р. уряд встановив наступні ліміти використання газу: для промисловості - 7,53 млрд куб. м, для бюджетних установ і організацій - 0,63 млрд куб. м, для підприємств ТКЕ - 5,85 млрд куб. м.