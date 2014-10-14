Саудівська Аравія відмовилася гальмувати падіння цін на нафту

Останнім часом аналітики і саудівські чиновники все частіше згадують 1980-ті роки, коли ціна нафти впала нижче $10 за барель від $35, незважаючи на значне скорочення видобутку Саудівською Аравією. Цього разу світові ціни впали приблизно на 25 відсотків від середини червня, і аналітики вказують, що на світовому ринку закінчується епоха дефіциту і починається ера достатку, пише Reuters.

Введене у 1973 році ембарго на постачання нафти з арабських країн призвело до стрибка світових цін, що викликало падіння попиту. Потім були відкриті великі запаси нафти у Північному морі, і ринок гойднувся у зворотний бік: постачання зростало, а ціни пішли вниз. Щоб стримати їх падіння, Саудівська Аравія скоротила видобуток до менше ніж 2,5 млн барелів на добу у 1985-86 роках 10 мільйонів в 1980 році.

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Однак її приклад не наслідували ні колеги в ОПЕК, ні інші виробники, Великобританія або Норвегія. Результатом стало багаторічне зниження цін і дефіцит бюджету королівства.

"Їхньою великою помилкою було скорочення видобутку з метою підтримки цін, але ціни все одно впали", - сказав аналітик Medley Global Advisors Ясер Эльгуїнді. За його словами, країні слід дати виробникам із більш високою собівартістю вийти із гри у міру зниження цін.

Зараз чиновники кажуть учасникам ринку нафти, що не заперечують проти збереження низьких світових цін протягом тривалого часу і, судячи з усього, не мають наміру скорочувати видобуток, повідомили джерела Reuters.

За словами одного джерела, королівство не прагне прискорити падіння цін, а просто чекає, поки ринок дійде до найнижчої точки, й інші країни ОПЕК почнуть вживати яких-небудь заходів.

Саудівська Аравія дає зрозуміти, що вона не стане брати на себе відповідальність за управління всім ринком нафти", сказав колишній топ-менеджер державної нафтової компанії Saudi Aramco Садад аль-Хусейні.

"З економічної точки зору, набагато краще дати цінам впасти. Починається цінова війна - це війна з необхідності", - зазначив голова аналітичної фірми PKVerleger LLC Філіп Верлегер, колишній радник президента США Джиммі Картера.

Раніше повідомлялося, що Катар знизив ціни на нафту слідом за Саудівською Аравією.