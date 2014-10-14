Ціна на нафту вдруге за добу оновила чотирирічний мінімум

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Bloomberg.

Таким чином, енергетичні ринки відреагували на заяви ОПЕК про те, що організація не буде скорочувати обсяги видобутку нафти з урахуванням падіння попиту на неї, що викликано зростанням видобутку сланцевого газу в США.

З початку року Brent впала в ціні майже на 20%. 13 жовтня її вартість оновила чотирирічний мінімум - $87 за барель.

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За даними агентства, попит на нафту цього року буде зростати найповільнішими темпами з 2009 року.

Нагадаємо, міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявляв про те, що бюджету Росії буде потрібно 500 млрд рублів ($12,5 млрд - ред.) з Резервного фонду за умови подальшого падіння цін на нафту.

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