"Нафтогаз" звернувся в арбітраж для перегляду контракту з "Газпромом" на транзит газу

Держхолдинг НАК «Нафтогаз України» звернувся в Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі держхолдингу, додавши, що більш докладна інформація буде оприлюднена пізніше.

«Ми підтверджуємо інформацію. Деталі будуть трохи пізніше», - сказали в прес-службі «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу через територію України до країн Європи в січні-серпні 2014 року скоротився на 14,9% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 46,3 млрд куб. м.

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Довідка УНІАН. Відповідно до транзитного контракту від 2009 року між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу. «Газпром» жодного разу не виконував цієї умови, при цьому обсяги транзиту падають вже упродовж останніх чотирьох років.

Обсяг газу, який транспортувався через Україну до європейських країн, за підсумками 2013 року збільшився на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м. У 2012 році транзит російського газу через територію України становив 84,3 млрд куб. м, що на 19,1% менше від показника 2011 року.