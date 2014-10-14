«Енергоатом» і Kulczyk Investments готують експорт електроенергії в ЄС з другого блоку ХАЕС

Як йдеться в прес-релізі «Енергоатому», відповідний проект обговорювався 14 жовтня на Хмельницькій АЕС.

Згідно з повідомленням, на нараді були розглянуті технічні аспекти забезпечення безпечної і надійної роботи Хмельницької АЕС при відділенні енергоблоку №2 ХАЕС для роботи в енергосистемі країн Європейського Союзу у складі Бурштинського острова.

«Експорт електроенергії на європейський енергоринок - це реальний крок до вступу України в Європейський Союз», - цитує прес-служба заступника директора з виробництва - директора департаменту експлуатації НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» має намір у грудні надати на розгляд уряду розрахункову документацію за проектом експорту електроенергії в ЄС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

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