Україна хоче побудувати новий газопровід до Польщі

Будівництво нового 110-кілометрового магістрального газопроводу для щорічного постачання близько 8 мільярдів кубометрів газу з європейського ринку через Польщу до України може обійтися учасникам проекту приблизно в 245 млн. дол., повідомив УНІАН член правління польської компанії Polenergia Радослав Дудзиньський, яка допомагає в реалізації цього проекту.

За його словами, це орієнтовна вартість проекту, згідно з оцінками «Нафтогазу Україна».

«Думаю, що газопровід може почати працювати в 2019-2020 році», - сказав Дудзіньський, відзначивши, що його реалізація залежатиме від того, чи вдасться знайти необхідне фінансування.

Співрозмовник агентства сказав, що цей газопровід планується спорудити від розташованих у Львівській області підземних сховищ газу «Більче-Волиця» до пункту передачі газу на українсько-польському кордоні "Дроздовіче".

Представник Polenergia, який брав участь у Baltic Business Forum, сказав, що Україна через новий інтерконнектор на кордоні з Польщею може одержувати як газ із Німеччини, так і зріджений газ, що поставляється в польський термінал в Свіноуйсьце, який повинен почати працювати в 2015 році.

Крім того, за словами Дудзіньського, цей газопровід може використовуватись для постачання газу з України до Польщі, наприклад закачаного раніше з Євросоюзу палива в українські газові сховища в періоди пікового споживання.

Як повідомляв УНІАН, Польща стала першою країною, через яку Україна почала прокачувати газ з Європейського Союзу, але на сьогодні вона володіє найменшими технічними можливостями з таких постачань: максимум 1,5 млрд кубометрів газу на рік, тоді як через Угорщину можна прокачувати близько 6 млрд кубометрів, а через Словаччину - 10 млрд кубометрів.

Україна щорічно споживає близько 40-45 млрд кубометрів газу, половину з якого раніше купувала у російського "Газпрому", який у червні поточного року повністю припинив їй постачання палива через суперечки про ціну і борги за раніше проданий газ.