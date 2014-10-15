Нафта подешевшала до рекордного мінімуму - $85 за барель

Ціна листопадового ф'ючерсу на нафту марки Brent на Лондонській біржі ICE futures Europe у вівторок впала до мінімуму з 2010 року і досягла 85,04 долара за барель, повідомляє Прайм з посиланням на газету Wall Street Journal.

Американська нафта WTI подешевшала в Нью-Йорку на 4,6% до 81,84 долара за барель. Це максимальне падіння майже за два роки, тепер ціна знаходиться на рівні 28 червня 2012 року.

Негативна динаміка цін на "чорне золото" відзначена на тлі заяв Саудівської Аравії про те, що вона не заперечує проти збереження низьких світових цін протягом тривалого часу і, швидше за все, не планує скорочувати видобуток. Очікується, що 27 листопада ОПЕК розгляне квоту на видобуток, яка становить 30 млн барелів на добу.

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Крім того, у вівторок Міжнародне енергетичне агентство скоротило прогноз світового попиту в 2014 році на 200 тис. барелів на добу до 92,4 млн барелів, очікуючи зростання попиту за підсумками 2014 року на 0,7% в річному вираженні. За оцінками МЕА, світовий попит на нафту збільшиться у 2015 році на 1,1 млн барелів на добу або на 1,2 проц в середньому 93,25 млн барелів на добу.

Тим не менше, попередній прогноз щодо попиту на нафту в 2015 році знижено на 300 тис. барелів на добу.

У МЕА підрахували, що в 2014 році зростання світового попиту на нафту може виявитися мінімальним з 2009 року.

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